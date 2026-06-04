Кайо Борральо раскрыл, когда и против кого планирует провести следующий бой в UFC

Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо сообщил, когда планирует провести следующий бой в UFC и против кого.

«Сейчас мой план состоит в том, чтобы выступить в августе, сентябре или октябре, но не позднее октября. Мне всё равно, с кем драться, даже если это будет соперник ниже меня в топ-15. Пофиг, понимаете? Сентябрь был бы идеальным моментом. Август — это номерной турнир в Филадельфии, где у меня также есть хорошие шансы, чтобы выступить, поскольку Джо Пайфер – из Филадельфии.

Сейчас я нахожусь на заключительном этапе восстановления после травмы ребра. Я сломал ребро за две недели до боя с де Риддером, и сейчас нахожусь на завершающем этапе восстановления. Травмы рёбер действительно требуют времени для заживления», – приводит слова Борральо портал AgFight.