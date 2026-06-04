«Это было ужасно». Пауло Коста вспомнил, что тяжело пережил поражение от Адесаньи в 2020-м

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста рассказал, что тяжело пережил поражение в бою за звание чемпиона UFC в категории до 84 кг с нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Их поединок прошёл в сентябре 2020 года на турнире UFC 253 и завершился победой Исраэля.

«Поражение от Адесаньи? Это было ужасно. Тогда я выходил на бой, будучи непобеждённым, и был полностью уверен в своей победе. Но нужно отдать должное Адесанье. Это оказалось нелегко пережить, чрезвычайно сложно, это была внутренняя борьба.

Также была проблема и с фанатами, поскольку люди были разочарованы, особенно бразильские болельщики. Они были очень эмоциональны. Это давило на меня, потому что я получал шквал критики», — приводит слова Косты портал AgFight.