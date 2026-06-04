Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

36-летний Джошуа раскрыл, когда собирается завершить карьеру в боксе

36-летний Джошуа раскрыл, когда собирается завершить карьеру в боксе
Комментарии

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа рассказал, когда собирается завершить свою карьеру в профессиональном боксе.

«Может быть, лет до 40. Это всего три-четыре года… В октябре мне исполнится 37 лет, так что это произойдёт всего через три года, время пролетит быстро. Конечно, будет тяжело, но я точно справлюсь. Почему бы и нет?» — сказал Джошуа во время общения с прессой.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Энтони является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, которые прошли в 2012 году, по боксу в категории свыше 91 кг.

Материалы по теме
Что за мода на «разминочные» бои? Фьюри, Бивол, теперь Джошуа
Что за мода на «разминочные» бои? Фьюри, Бивол, теперь Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android