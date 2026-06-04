36-летний Джошуа раскрыл, когда собирается завершить карьеру в боксе

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа рассказал, когда собирается завершить свою карьеру в профессиональном боксе.

«Может быть, лет до 40. Это всего три-четыре года… В октябре мне исполнится 37 лет, так что это произойдёт всего через три года, время пролетит быстро. Конечно, будет тяжело, но я точно справлюсь. Почему бы и нет?» — сказал Джошуа во время общения с прессой.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Энтони является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, которые прошли в 2012 году, по боксу в категории свыше 91 кг.