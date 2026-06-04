Джошуа перечислил боксёров, с которыми ему хотелось бы подраться до ухода из спорта

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа перечислил список соперников, с которыми ему было бы интересно подраться до завершения карьеры.

«Что касается меня и Фьюри, то это не может быть единственным поединком, который мне хотелось бы провести до конца карьеры, потому что знаю, что, если останусь в строю, меня ждёт реванш с Дюбуа, а также потенциальный бой с Фабио Уордли. На горизонте также будет бой с Агитом [Кабайелом], если он станет чемпионом, и это будет грандиозно. Ещё есть Итаума, который поднимается в рейтинге, и поединок против Деонтея Уайлдера. Все они на моём пути, все на одном уровне. Я не ставлю Фьюри выше других [в своём списке]», — приводит слова Джошуа издание The Independent.