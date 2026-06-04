Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джошуа перечислил боксёров, с которыми ему хотелось бы подраться до ухода из спорта

Джошуа перечислил боксёров, с которыми ему хотелось бы подраться до ухода из спорта
Комментарии

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа перечислил список соперников, с которыми ему было бы интересно подраться до завершения карьеры.

«Что касается меня и Фьюри, то это не может быть единственным поединком, который мне хотелось бы провести до конца карьеры, потому что знаю, что, если останусь в строю, меня ждёт реванш с Дюбуа, а также потенциальный бой с Фабио Уордли. На горизонте также будет бой с Агитом [Кабайелом], если он станет чемпионом, и это будет грандиозно. Ещё есть Итаума, который поднимается в рейтинге, и поединок против Деонтея Уайлдера. Все они на моём пути, все на одном уровне. Я не ставлю Фьюри выше других [в своём списке]», — приводит слова Джошуа издание The Independent.

Материалы по теме
Что за мода на «разминочные» бои? Фьюри, Бивол, теперь Джошуа
Что за мода на «разминочные» бои? Фьюри, Бивол, теперь Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android