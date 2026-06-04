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Аспиналл: хочу отомстить Гану, а после провести грандиозный бой против Перейры

Аспиналл: хочу отомстить Гану, а после провести грандиозный бой против Перейры
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33-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл рассказал, что ему хотелось бы подраться как с французом Сирилем Ганом, так и с бразильцем Алексом Перейрой.

«У меня много незавершённых дел. Например, нам с Ганом нужно провести реванш. И после — грандиозный поединок против Перейры, это будет идеально. Конечно, я хочу отомстить [Гану], но в то же время можно сказать, что бой с Перейрой был бы более значимым. Не знаю, оба боя были бы значимыми, не так ли? У Перейры огромное количество фанатов по всему миру. Честно говоря, я думаю, что оба боя будут тяжёлыми», — приводит слова Аспиналла портал The Independent.

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