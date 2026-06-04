Ислам Махачев сообщил, что почти поднялся на гору Эльбрус

34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев рассказал, что ему почти удалось подняться на гору Эльбрус.

«Сегодня почти поднялись на Эльбрус, доехали до [высоты] 5,1 км. Скоро приеду покорять оставшиеся 500 метров», — подписал Махачев фото, опубликовав их на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Махачева

Фото: Из личного архива Махачева

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.