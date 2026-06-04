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Верхувен: чувствую себя некоронованным королём

Верхувен: чувствую себя некоронованным королём
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Бывший чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен рассказал, как чувствует себя после боя с непобеждённым 39-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком. Их поединок прошёл 24 мая в Египте и завершился победой представителя Украины нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Я готов к любому сопернику. Думаю я показал, что, возможно, являюсь лучшим в боксе. Чувствую себя некоронованным королём», — приводит слова Верхувена журнала The Ring.

Напомним, в своём профессиональном рекорде Верхувен имеет одну победу и одно поражение. В профи Рико дебютировал в июле 2014 года.

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