Худоян: Бивол не дал Айферту ничего показать. Жду его трилогию с Бетербиевым

Обладатель пояса WBA Asia в минимальном весе, чемпион Европы – 2024, финалист чемпионата мира – 2025, бронзовый призёр чемпионата мира – 2023, шестикратный чемпион России Эдмонд Худоян поделился впечатлениями от поединка Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта, а также выразил надежду, что трилогия между Биволом и Артуром Бетербиевым всё-таки состоится.

«Дима — молодец. Он хорошо, грамотно и технично отбоксировал. Претензии могут быть к сопернику, как будто Айферт перед боем перегорел. Честно говоря, я ожидал более конкурентный поединок. На протяжении всего поединка я ждал от Айферта хоть какого-то огня, какой-то его изюминки. Но Дима не дал ему ничего показать. Жду трилогию Бивола и Бетербиева. Дай бог, этот поединок состоится, и приложу максимум усилий, чтобы лично присутствовать на этом противостоянии», — сказал Худоян в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.