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Чендлер: мы с Макгрегором когда-нибудь сразимся друг с другом, где-нибудь и как-нибудь

Чендлер: мы с Макгрегором когда-нибудь сразимся друг с другом, где-нибудь и как-нибудь
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер выразил уверенность в том, что когда-нибудь сможет сразиться с экс-чемпионом UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландцем Конором Макгрегором.

«Я желаю Конору всего наилучшего. Спорт становится лучше, когда Конор Макгрегор тренируется и возвращается в строй. Макс получил добро [на этот поединок]. Мы увидим их бой здесь, осталось всего пять недель. Я буду стоять у клетки и наблюдать, мне очень интересно, как пройдёт этот бой.

Подерусь ли я с Конором в UFC или нет, мы с Конором когда-нибудь сразимся друг с другом, где-нибудь, как-нибудь, каким-нибудь образом. Между нами есть вражда и история, но при этом мы испытываем взаимное уважение. Всё это — зачатки блокбастера. Так что если наш поединок и произойдёт, то когда-нибудь [в будущем]. Однако я желаю ему всего наилучшего. Я хотел этого боя. Очевидно, что у UFC были другие планы, и UFC имеет полное право организовать любой бой, какой захочет», — приводит слова Чендлера портал MMAJunkie.

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