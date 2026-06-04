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Сен-Пьер объяснил, почему в UFC изначально были против системы допинг-тестирования

Сен-Пьер объяснил, почему в UFC изначально были против системы допинг-тестирования
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер вспомнил, что пытался внедрить систему допинг-тестирования в UFC ещё до официального начала сотрудничества лиги с допинг-агентством.

«У меня были проблемы с UFC. За закрытыми дверями я говорил руководству: «Вам нужно что-то сделать с допингом». Многие парни жульничали. Я пытался внедрить систему VADA в UFC, независимую организацию, которая проводила тестирование спортсменов. Я полагаю, что они не хотели, чтобы я начинал движение, потому что это навлекло бы на них неприятности. Они знали, что многие их чемпионы и известные парни, дававшие высокие показатели по PPV, были мошенниками. Я почти уверен, что они знали об этом и не хотели, чтобы это всплыло, потому что у них был бизнес. Так что я был очень расстроен этим», — приводит слова Сен-Пьера портал Bloody Elbow.

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