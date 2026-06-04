Аспиналл: невозможно, чтобы я победил Усика в бою по боксу. Не собираюсь ввязываться

33-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл выразил уверенность в том, что никогда не сможет одержать победу в бою с высококлассным профессиональным боксёром.

«Многие бойцы ММА, очевидно, нечасто спаррингуют с профессиональными боксёрами. Я, например, много тренировался, бывал в боксёрских залах и спарринговал со многими боксёрами. Да, и послушайте: я не смогу победить боксёра в боксёрском поединке. Это невозможно. Я могу победить кого-то, понимаете, о чём я, на определённом уровне. Но я не собираюсь ввязываться в бой с Александром Усиком, Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа — это просто невозможно [чтобы я мог победить кого-то из них]», — приводит слова Аспиналла Bloody Elbow.