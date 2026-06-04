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Энтони Джошуа высоко оценил 21-летнего непобеждённого боксёра из Великобритании

Энтони Джошуа высоко оценил 21-летнего непобеждённого боксёра из Великобритании
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36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высоко оценил потенциал 21-летнего обладателя титулов WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе соотечественника Мозеса Итаумы.

«У Мозеса есть такой крутой потенциал. Знаете, он очень перспективный молодой боец. Итаума будет готов в своё время. С точки зрения таланта он очень хорош, очень перспективен. Но дайте парню время на развитие, потому что вот что я вам скажу: да, я стал чемпионом в 16-м бою. Как только ты переходишь на новый уровень, пути назад уже нет. Ты уже не тот, кто учится, — теперь тебя изучают. Поверьте мне, люди изучают вас. Дайте ему время, дайте ему развиться. Это моё мнение, говорю как менеджер. Что мне нравится в Мозесе, так это то, что, оглядываясь на то, с чего я начинал, вижу, что он стал гораздо… гораздо более отточенным», — приводит слова Джошуа журнал The Ring.

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