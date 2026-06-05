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Двалишвили дал прогноз на бой Топурия — Гэтжи

Двалишвили дал прогноз на бой Топурия — Гэтжи
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи, который станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Я не знаю, как Джастину Гэтжи нужно драться с Топурией. Я бы сказал, что нужно бороться, но Джастин не борец. Гэтжи будет пригибаться и бить, как обычно. Однако Илия изучит его манеру боя и будет бить в те же места. Я думаю, этот бой идеально подходит для Топурии, потому что Джастин просто боксирует и бьёт ногами в корпус. Илия делает то же самое, и, если ему удастся коснуться соперника в клинче, он его вырубит», — приводит слова Двалишвили портал talkSPORT.

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