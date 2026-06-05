Махачев: не стоит заниматься ММА. Другие есть виды спорта

34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев выразил уверенность в том, что людям не стоит профессионально заниматься ММА.

«Я склоняюсь к тому, что этим спортом всё же не стоит заниматься. Другие есть альтернативы, другие виды спорта. Не только из-за того, что это как-то запрещено в исламе. Очень тяжело будет в этом спорте нынешнему поколению дойти до денег, на которые ты сможешь обеспечить семью. Из-за этого я посоветую людям, родителям не уделять такого большого внимания ММА», – сказал Махачев в интервью на YouTube-канале «Мурад ЛяРиба».

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.