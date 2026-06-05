34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев рассказал, что его мама хочет, чтобы он завершил карьеру в ММА.

«Мы с мамой обсуждаем это уже много лет. Я помню, как выиграл чемпионат мира по боевому самбо, ещё до того, как начал профессиональную карьеру в ММА. Мама сказала: «Всё. В самбо нет Олимпийских игр, ты уже завоевал титул чемпиона мира — этого достаточно». С тех пор мы постоянно возвращаемся к этой теме. В последнее время она говорит мне: «Хабиб послушался свою мать, а ты не хочешь слушаться свою».

Я говорю ей, что она никогда не ставила вопрос так категорично. Она никогда не говорила: «Либо ты прекращаешь, либо...» Недавно она сказала мне: «Я хочу встретиться с Хабибом. Нам нужно поговорить». Я спросил: «О чём ты хочешь с ним поговорить?» Она ответила: «Нам просто нужно поговорить». Я пока не договорился об этой встрече. Но если мама по-настоящему настоит на своём, то конечно», – сказал Махачев в интервью на YouTube-канале «Мурад ЛяРиба».