«Ленинград» выиграл Кубок Победы — 2026 по боксу, который прошёл на ПМЭФ-2026

В Суперфинале Всероссийских соревнований «Кубок Победы — 2026», который прошёл 4 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), «Ленинград» оказался сильнее краснодарской «Кубани».

Масштабные соревнования были организованы промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России. Бои длились по четыре раунда по три минуты.

Результаты Суперфинала Всероссийских соревнований «Кубок Победы — 2026»:

до 57 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург, «Ленинград») единогласным решением судей победил Андрея Пегливаняна (Сочи, «Кубань»);

до 67 кг: Иван Григорьев (Санкт-Петербург, «Ленинград») единогласным решением судей одолел Карена Соловьёва (Сочи, «Кубань»);

до 71 кг: Сергей Колденков (Санкт-Петербург, «Ленинград») техническим нокаутом во втором раунде победил Евгения Кооля (Анапа, «Кубань»);

до 80 кг: Чеэрав Ашалаев (Буйнакск, «Ленинград») единогласным решением судей победил Абдуллу Ибрагимова (Махачкала, «Кубань»);

свыше 92 кг: Давид Суров (Анапа, «Кубань») единогласным решением судей победил Светослава Тетерина (Санкт-Петербург, «Ленинград»).

В матче за третье место боксёры из команды «Урал» (Уральский ФО) победили «Каму» (Приволжский ФО):

до 57 кг: Алексей Киселёв (Челябинск, «Урал») единогласным решением судей победил Данила Шутова (Оренбург, «Кама»);

до 67 кг: Сайад Лалаев (Нижний Новгород, «Кама») единогласным решением судей победил Владимира Цыпышева (Екатеринбург, «Урал»);

до 71 кг: Егор Шапочанский (Иркутск, «Урал») единогласным решением судей победил Хикмета Гараева (Оренбург, «Кама»);

до 80 кг: Сергей Сергеев (Набережные Челны, «Кама») единогласным решением судей победил Алмаза Дюсенбаева (Ишим, «Урал»);

свыше 92 кг: Андрей Стоцкий (Челябинск, «Урал») единогласным решением судей победил Абубакар-Салаха Муцелханова (Оренбург, «Кама»).