Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Загитова заявила, что возвращается к занятиям по боксу

Загитова заявила, что возвращается к занятиям по боксу
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновила тренировки по боксу. Спортсменка опубликовала кадры с ринга в социальных сетях.

Также фигуристка выложила фотографию, сделанную во время тренировки на ринге.

Back at it

Back at it

Фото: Алина Загитова

«Back at it», — подписала снимок спортсменка, что переводится как «Снова в деле».

Публикация вызвала активную реакцию поклонников, отметивших отличную физическую форму олимпийской чемпионки. Загитова и ранее проявляла интерес к единоборствам, периодически публикуя кадры с боксёрских тренировок.

Напомним, что недавно Алину Загитову с предполагаемым возлюбленным заметили на вечере бокса в Екатеринбурге, где Дмитрий Бивол проводил титульный поединок против Михаэля Айферта. После боя в интернете появилось видео, как Бивол приветствует молодого человека, сопровождавшего фигуристку.

Материалы по теме
Видео
Алина Загитова лично поздравила Дмитрия Бивола с победой над Айфертом в Екатеринбурге
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android