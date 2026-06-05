Загитова заявила, что возвращается к занятиям по боксу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновила тренировки по боксу. Спортсменка опубликовала кадры с ринга в социальных сетях.

Также фигуристка выложила фотографию, сделанную во время тренировки на ринге.

Back at it Фото: Алина Загитова

«Back at it», — подписала снимок спортсменка, что переводится как «Снова в деле».

Публикация вызвала активную реакцию поклонников, отметивших отличную физическую форму олимпийской чемпионки. Загитова и ранее проявляла интерес к единоборствам, периодически публикуя кадры с боксёрских тренировок.

Напомним, что недавно Алину Загитову с предполагаемым возлюбленным заметили на вечере бокса в Екатеринбурге, где Дмитрий Бивол проводил титульный поединок против Михаэля Айферта. После боя в интернете появилось видео, как Бивол приветствует молодого человека, сопровождавшего фигуристку.