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Хабиб объяснил, каково быть непобеждённым бойцом

Хабиб объяснил, каково быть непобеждённым бойцом
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37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что испытывал, будучи непобеждённым бойцом ММА.

«Когда ты непобедим, это огромное давление, очень большое давление. Ты не хочешь проигрывать, поэтому каждый день на тренировках выкладываешься на полную. Если бы я мог описать это одним словом, то это было бы давление», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

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