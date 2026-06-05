Хабиб рассказал, что счастлив был уйти из ММА практически здоровым

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил радость насчёт того, что смог уйти из ММА, не получив серьёзных травм.

«Я никогда не получал урона в боях. Я всегда был в хорошей форме, моё лицо было в порядке, я был рад победам. Что касается моего тела, не скажу, что я на 100% здоров. Хотя если сравнивать с другими бойцами, которые, когда заканчивали карьеру, уходили с сильным повреждением мозга, тела и тому подобного, я в очень хорошей форме», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.