Волкановски дал смелый прогноз на бой Ган — Перейра

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски дал смелый прогноз на бой между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

«Перейра может стать первым в истории тройным чемпионом UFC. Чувствую, что на турнире в Белом доме произойдёт что-то грандиозное, и это, может быть, победа Перейры нокаутом в бою с Ганом и завоевание им чемпионского титула в третьей весовой категории. Я выберу Перейру», — приводит слова Волкановски аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.