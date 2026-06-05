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Волкановски дал смелый прогноз на бой Ган — Перейра

Волкановски дал смелый прогноз на бой Ган — Перейра
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Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски дал смелый прогноз на бой между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

«Перейра может стать первым в истории тройным чемпионом UFC. Чувствую, что на турнире в Белом доме произойдёт что-то грандиозное, и это, может быть, победа Перейры нокаутом в бою с Ганом и завоевание им чемпионского титула в третьей весовой категории. Я выберу Перейру», — приводит слова Волкановски аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.

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