Усман Нурмагомедов: Умар готов побить всех бойцов UFC из топ-10, чтобы побороться за титул

Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов рассказал о настрое своего брата, а также экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе Умара Нурмагомедова.

«Всего час назад я обсуждал с Умаром его следующий бой, мы ужинали вместе, и он сказал: «Они прислали контракт, и я согласился. Если они пришлют мне бойцов из топ-10, я всех их побью. Просто хочу быть активным и побеждать всех этих парней, пока они не дадут мне шанс побороться за титул». Я понимаю, что у него есть цель. Умар очень сосредоточен, и если он собирается показать себя с лучшей стороны и нокаутировать этого парня, то, как мне кажется, в UFC должны уделить ему внимание», — приводит слова Нурмагомедова портал MMAJunkie.