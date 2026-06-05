Махачев: я патриот, 100%. Люблю свою Родину

34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев рассказал, что не рассматривает возможность переезда из России в какую-либо другую страну.

«100%, я патриот. Я люблю свою Родину. Всегда ищу возможность скорее вернуться домой. Родители, семья, близкие, основная часть моих друзей – все здесь. Для меня это важнее всего остального. Из-за этого все мои планы на будущее связаны с родной землёй», – сказал Махачев в интервью на YouTube-канале «Мурад ЛяРиба».

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.