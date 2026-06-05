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Перейра: третий титул UFC станет символом всех трудностей, через которые я прошёл

Перейра: третий титул UFC станет символом всех трудностей, через которые я прошёл
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Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра объяснил, в чём для него заключается важность участия в поединке против экс-временного чемпиона UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана в бою, который станет соглавным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне, США.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

«Для меня это [участие в поединке за временный чемпионский титул UFC в тяжёлом весе] очень важно. Никто раньше этого не делал, и я очень близок к тому, чтобы это осуществить. У многих есть пояс UFC, но этот будет другим, он будет символизировать всё, через что я прошёл, все трудности на пути к нему.

Я очень рад возможности рассказать немного больше о своей жизни, потому что мы знаем, что всякий раз, когда ты добиваешься чего-то значительного — а мы говорим о третьем поясе, — люди начинают обращать на тебя больше внимания. СМИ станут уделять мне больше внимания, и это даст мне возможность рассказать немного больше о своём детстве, о трудностях, через которые я прошёл, о вещах, которые многим знакомы, даже об алкоголизме. Это для меня очень важно», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.

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