Непобеждённый боец UFC из США отреагировал на критику своего провокационного образа

Непобеждённый пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит рассказал, что ему безразлична критика своего провокационного образа со стороны фанатов.

«Меня это не особо волнует, пока мне дают бои и платят определённую сумму денег. Все могут меня ненавидеть, мне всё равно. Я просто получу деньги, и однажды мне больше не придётся никому докучать. Буду где-нибудь на озере, на лодке, и никому не буду мешать. А до тех пор я буду по-настоящему дистанцироваться от людей, так что, может быть, это станет переломным моментом для некоторых подающих надежды бойцов, которым нужно перестать беспокоиться о том, чтобы их все любили и ценили», — приводит слова Хокита портал Bloody Elbow.