Пимблетт дал прогноз на бой Топурия — Гэтжи

Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи, который станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«Илия и Джастин выйдут в октагон и попытаются оторвать друг другу головы. Но все уже списывают Гэтжи со счетов, а мы знаем, что так делать нельзя. У меня есть смутное подозрение, что Гэтжи может сотворить сенсацию и удивить всех», — приводит слова Пимблетта портал talkSPORT.