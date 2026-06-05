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Пимблетт дал прогноз на бой Топурия — Гэтжи

Пимблетт дал прогноз на бой Топурия — Гэтжи
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Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи, который станет главным событием турнира UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Илия и Джастин выйдут в октагон и попытаются оторвать друг другу головы. Но все уже списывают Гэтжи со счетов, а мы знаем, что так делать нельзя. У меня есть смутное подозрение, что Гэтжи может сотворить сенсацию и удивить всех», — приводит слова Пимблетта портал talkSPORT.

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