«Смог бы навести порядок». Махачев ответил, в какой государственной сфере готов работать

34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев рассказал о готовности начать заняться решением строительных проблем в Дагестане.

«Если есть направление, где я могу принести пользу, почему бы и нет? Если я не смогу, то я и не пойду туда. Например, министр экономики — не смогу я там работать. У меня нет образования такого, чтобы там быть полезным. А вот в сфере строительства — план строительства, соблюдение архитектурных норм — это я бы смог сделать и остановить то, что наделали. Навести какой-то порядок», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале «Мурад ЛяРиба».

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.