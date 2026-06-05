Белал Мухаммад объяснил, почему больше не заинтересован в бое против Камару Усмана

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад рассказал, почему ему более не интересно призывать к организации своего боя против экс-обладателя титула UFC в категории до 77 кг нигерийца Камару Усмана.
«Что касается меня, то я уже даже не думаю о Камару. Этот парень вечно меня избегает. Так что я не собираюсь за ним бегать и сосредоточен на поединке против Бонфима, а потом буду думать о следующем сопернике. Усман убежал. Ну и ладно. Я уже устал о нём думать. Теперь у меня есть Габриэль. Как только они сказали, что он в деле, я подумал: «Ну вот и всё. Теперь нужно, чтобы мою руку подняли. Тогда я вернусь и напомню людям, кем являюсь», — приводит слова Мухаммада портал BJ Penn.
Напомним, в 2024 году между бойцами возник конфликт во время записи подкаста Pound 4 Pound, после чего Белал активно требовал поединок против Камару.