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Популярный российский рэпер Icegergert сочинил гимн для Федерации бокса Санкт-Петербурга

Популярный российский рэпер Icegergert сочинил гимн для Федерации бокса Санкт-Петербурга
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Популярный российский музыкальный исполнитель Георгий Гергерт, выступающий под псевдонимом Icegergert, сочинил и исполнил гимн для Федерации бокса Санкт-Петербурга.

«Со времён новых стандартов, 2014 года, сборную продолжают формировать креативные руководители, мудрые тренеры и профессиональные атлеты, заслуживающие сегодня высокие спортивные и государственные награды в боксе», — написал Гергерт в своём телеграм-канале в честь релиза трека.

Отметим, что сам Георгий некоторое время работал в одном из залов Федерации бокса Санкт-Петербурга. Прослушать трек можно на таких площадках, как Яндекс Музыка и VK Музыка.

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