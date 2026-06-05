Махачев: люди сутками тренируются. Некоторым хочется сказать: «Брат, пойди работать»

34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев согласился с мнением о том, что в Дагестане есть необходимость в перемещении фокуса молодёжи со спорта на другие виды деятельности.

«Культ спорта в Дагестане нужно переориентировать на культ знаний, образования, бизнеса? Да, я согласен полностью. До денег дойдёт очень-очень маленький процент. А люди сутками в зале тренируются. Когда я прихожу в зал, плюс-минус знаю, из кого получится спортсмен, у кого есть талант. А другим хочется сказать: «Брат, пойди обучись чему-нибудь. Пойди работать».

Но я не могу так сказать. Человек верит. Он смотрит на меня как на пример. Если я ему завтра скажу такое, он может духом сломаться. Может перестать тренироваться и вообще чем-то нехорошим начать заниматься», – сказал Махачев в интервью на YouTube-канале «Мурад ЛяРиба».

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.