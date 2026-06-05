Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев: люди сутками тренируются. Некоторым хочется сказать: «Брат, пойди работать»

Махачев: люди сутками тренируются. Некоторым хочется сказать: «Брат, пойди работать»
Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев согласился с мнением о том, что в Дагестане есть необходимость в перемещении фокуса молодёжи со спорта на другие виды деятельности.

«Культ спорта в Дагестане нужно переориентировать на культ знаний, образования, бизнеса? Да, я согласен полностью. До денег дойдёт очень-очень маленький процент. А люди сутками в зале тренируются. Когда я прихожу в зал, плюс-минус знаю, из кого получится спортсмен, у кого есть талант. А другим хочется сказать: «Брат, пойди обучись чему-нибудь. Пойди работать».

Но я не могу так сказать. Человек верит. Он смотрит на меня как на пример. Если я ему завтра скажу такое, он может духом сломаться. Может перестать тренироваться и вообще чем-то нехорошим начать заниматься», – сказал Махачев в интервью на YouTube-канале «Мурад ЛяРиба».

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Материалы по теме
«Август. Гарри — номер один». Махачев выбрал цель на следующий бой
«Август. Гарри — номер один». Махачев выбрал цель на следующий бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android