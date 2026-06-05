Бетербиев: Бенавидес намного больше болтает, чем делает. К некоторым победам есть вопросы

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев критично высказался в адрес действующего обладателя титула WBC в категории до 79,2 кг американца мексиканского происхождения Дэвида Бенавидеса.

— Бенавидес такой человек, что он болтает намного больше, чем делает. Но нужно признать, что его очень грамотно ведут. Он уже чемпион мира в трёх весах, но бокс у него грязный, и к некоторым победам есть вопросы.

— Бенавидес постоянно говорит о возможном бое либо с вами, либо с Дмитрием Биволом. Вам интересен поединок с американцем?

— Я это и имел в виду, когда сказал, что Бенавидес много говорит. У него был поединок с Энтони Ярдом, и я согласился с ним выйти после этого боя. Его команда, видимо, не ожидала, что я так быстро соглашусь, поэтому они сразу же поменяли решение и выбрали Хильберто Рамиреса. Вообще это стало нормой в боксе — то буду боксировать, то не буду; стали выбирать соперников — этот нравится, а этот нет. У меня другой менталитет, мне такое чуждо, — приводит слова Бетербиева портал «Матч ТВ».