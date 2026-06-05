Садулаев оставил послание Снайдеру в преддверии пятой схватки на турнире RAF

Двукратный олимпийский чемпион российский вольник Абдулрашид Садулаев оставил послание победителю ОИ-2016 в категории до 97 кг американцу Кайлу Снайдеру в преддверии пятой схватки, которая пройдёт 11 июля в Тбилиси (Грузия) на турнире RAF (Real American Freestyle). Их противостояние станет соглавным событием вечера. Для борцов это будет уже пятая личная встреча на ковре.

«Друг мой, я старался не торопить этот день и дать тебе подольше насладиться чемпионским поясом. Но ты сам бросил вызов. Пришло время написать новую главу нашей истории. До встречи в Тбилиси!» — написал Садулаев в своём телеграм-канале.