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«Правительство США оскверняет себя такими событиями». Митчелл — о турнире UFC в Белом доме

«Правительство США оскверняет себя такими событиями». Митчелл — о турнире UFC в Белом доме
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Американский боец UFC Брайс Митчелл раскритиковал правительство США за участие в проведении турнира UFC в Белом доме.

«Я думаю, что правительство США оскверняет себя подобными спортивными событиями. Правительство должно защищать народ и служить ему, а его роль должна быть как можно более ограниченной. А когда вы занимаетесь всем этим, проводите спортивные мероприятия, это выходит за рамки цели существования правительства. Наши налоги и ресурсы идут на финансирование подобных вещей. Я не критикую UFC.

Я люблю Дану, Хантера, Мика, Шона, всех люблю. Это уникальное событие. Такое бывает раз в жизни. Но я думаю, что наше и так коррумпированное правительство не должно проводить спортивные мероприятия, ведь тут становится ещё больше возможностей для коррупции. Правительство должно защищать нас, а не развлекать», — приводит слова Митчелла портал Yahoo Sports.

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