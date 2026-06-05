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Соперник Брайса Митчелла рассказал, как повлиял на него лагерь с Арманом Царукяном

Соперник Брайса Митчелла рассказал, как повлиял на него лагерь с Арманом Царукяном
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21-летний мексиканский боец UFC Сантьяго Луна высказался о тренировочном лагере с Арманом Царукяном перед поединком с Брайсом Митчеллом, который пройдёт на турнире UFC Fight Night 278 в ночь на 7 июня.

UFC 2026. UFC Fight Night 278, Лас-Вегас, США
Брайс Митчелл — Сантьяго Луна
07 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Брайс Митчелл
Не началось
Сантьяго Луна

«Я боец, который всегда готов драться круглый год. Даже когда я завершаю бои, я возвращаюсь к тренировкам, возможно, уже где-то через неделю после боя. Слава богу, к этому вызову я был подготовлен. Я тренировался, возможно, не в своих собственных лагерях, но другие люди вокруг меня проводили лагеря или просто усердно тренировались, так что мне было легко. Такой парень, как Чито [Марлон Вера], тренируется круглый год, а потом я поработал с Арманом Царукяном в последний месяц, можно понять, куда я клоню.

Конечно, мы трезвы в оценке любого соперника, с которым сталкиваемся. Не считая давления в первом раунде, которое Брайс оказывает своей борьбой, даже при этом я верю, что он не переведёт меня. Я верю, что моя защита будет на высоте, и именно через неё будет направлен мой план на бой. Я очень взволнован этим поединком. Думаю, что смогу перевести его в любое время, когда захочу. Я смогу обмениваться с ним ударами в любое время, когда захочу, и финиш придёт», — приводит слова Луны издание MMAJunkie.

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