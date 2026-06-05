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Сириль Ган: не могу сказать, что бой с Перейрой будет на 100% в стойке. Это ММА

Сириль Ган: не могу сказать, что бой с Перейрой будет на 100% в стойке. Это ММА
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Бывший обладатель временного чемпионского пояса UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) француз Сириль Ган поделился ожиданиями перед поединком против бывшего чемпиона в двух дивизионах Алекса Перейры за титул временного чемпиона. Их бой станет соглавным событием турнира UFC White House — Freedom 250, который состоится в ночь на 15 июня в Вашингтоне (США).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

«Многие уверены, что бой пройдёт исключительно в стойке. Но это ММА. Все знают, что я могу побороться, провести тейкдаун, завершить поединок на земле. Не могу сказать, что бой с Перейрой будет на 100% в стойке», — приводит слова Гана официальный канал UFC на YouTube.

Сирилю 36 лет. В его профессиональном рекорде 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и два поражения. В профи французский боец дебютировал в 2018 году.

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