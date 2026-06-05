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Белал Мухаммад и Габриэль Бонфим показали одинаковый весь перед боем в Лас-Вегасе

Белал Мухаммад и Габриэль Бонфим показали одинаковый весь перед боем в Лас-Вегасе
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад и его 28-летний оппонент из Бразилии Габриэль Бонфим прошли процедуру взвешивания перед встречей в главном бою турнира UFC Fight Night 27 на арене «Мета Апекс» в Лас-Вегасе в ночь на 7 июня.

UFC 2026. UFC Fight Night 278, Лас-Вегас, США
Белал Мухаммад — Габриэль Бонфим
07 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Белал Мухаммад
Не началось
Габриэль Бонфим

Белал и Габриэль показали одинаковый вес в 77,34 кг.

На данный момент бывший чемпион в полусреднем весе идёт на серии из двух поражений. В мае 2025 года он единогласным решением проиграл австралийцу Джеку Делла Маддалене, а 22 ноября того же года потерпел поражение таким же образом от ирландца Иана Гарри.

Бонфим же подошёл к сражению с Мухаммадом на серии из четырёх побед.

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