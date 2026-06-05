Хабиб — о своих бизнес-проектах: драться было легче. Там всё проще и честнее

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих бизнес-проектах и сравнил предпринимательство с боями в ММА.

«Уже шесть лет я управляю своими бизнес-проектами и тренирую бойцов. Это требует внимательного отношения к своему расписанию. Драться было легче, там всё было проще и честнее. В бизнесе иногда нужно сражаться в невыгодных условиях. Бизнес нельзя построить без команды. У меня есть зал, есть кофейни — и в каждой сфере есть своя команда. Я не построил это всё за один-два года, мне потребовалось пять-шесть лет. Самое главное в попытках создать успешный бизнес — это информация. Ты должен делиться ей со своей командой, должен быть на связи, должен быть открытым. Я стараюсь поддерживать связь на каждодневной основе, — сказал Хабиб в интервью на канале Sharjah Entrepreneurship Festival на YouTube.

— Ты использовал чьи-то советы?

— Да, всегда важно прислушиваться к тем, кто стал успешнее тебя. Даже если у тебя есть чёрный пояс, то ментально ты должен оставаться белым поясом. Продолжай учиться и не думай, что ты достиг вершины. В бизнесе оставаться парнем с белым поясом даже важнее, чем в спорте, — добавил Нурмагомедов.