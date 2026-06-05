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«Много беготни». Мухаммад — о возможном поединке Ислама Махачева и Иана Гарри

«Много беготни». Мухаммад — о возможном поединке Ислама Махачева и Иана Гарри
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад высказался о возможном титульном поединке между 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусредней весовой категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри.

UFC 2026. UFC Fight Night 278, Лас-Вегас, США
Белал Мухаммад — Габриэль Бонфим
07 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Белал Мухаммад
Не началось
Габриэль Бонфим

«Иан очень умён. Он понимает стратегию. Он понимает, как двигаться и как держать дистанцию. Думаю, будет много беготни, но Исламу нужно поймать его и попытаться удержать внизу», — приводит слова Мухаммада издание MMAJunkie.

Свой последний поединок Махачев провёл в ноябре 2025 года, когда единогласным решением победил Джека Делла Маддалену и завоевал титул.

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