«Много беготни». Мухаммад — о возможном поединке Ислама Махачева и Иана Гарри

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад высказался о возможном титульном поединке между 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусредней весовой категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри.

«Иан очень умён. Он понимает стратегию. Он понимает, как двигаться и как держать дистанцию. Думаю, будет много беготни, но Исламу нужно поймать его и попытаться удержать внизу», — приводит слова Мухаммада издание MMAJunkie.

Свой последний поединок Махачев провёл в ноябре 2025 года, когда единогласным решением победил Джека Делла Маддалену и завоевал титул.