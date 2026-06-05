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UFC Fight Night 278 — результаты взешивания

UFC Fight Night 278: результаты взвешивания бойцов
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В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 278, который состоится в ночь на 7 июня на арене «Апекс».

UFC 2026. UFC Fight Night 278, Лас-Вегас, США
Белал Мухаммад — Габриэль Бонфим
07 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Белал Мухаммад
Не началось
Габриэль Бонфим

Главный кард:

Белал Мухаммад (77,34 кг) и Габриэль Бонфим (77,34 кг);
Брендан Аллен (84,14 кг) и Эдмен Шахбазян (84,36 кг);
Фарес Зиам (70,76 кг) и Том Нолан (70,3 кг);
Брайс Митчелл (61,46 кг) и Сантьяго Луна (61,68 кг);
Иво Бараневски (93,44 кг) и Джуниор Тафа (93,66 кг)*.

* Джуниор Тафа не смог уложиться в лимит полутяжёлой весовой категории.

Прелимы:

Мэтт Шнелл (58,74 кг) и Алессандро Коста (58,74 кг);
Маркус Макги (61,68 кг) и Джон Яннис (61,68 кг);
Бруно Силва (57,15 кг) и Эдгар Чайрес (57,15 кг);
Присцила Кашоэйра (61,46 кг) и Челси Чендлер (61,23 кг);
Джордан Ливитт (65,99 кг) и Жоандерсон Брито (65,99 кг);
Джейсла Чавес (56,24 кг) и Юнейси Дубен (56,69 кг);
Кетлен Соуза (52,61 кг) и Ариане Карнелосси (52,61 кг).

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