Мурат Гассиев: я бокс не смотрю, а Лигу чемпионов, футбол — с удовольствием

Обладатель регулярного титула WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев признался, что больше интересуется футболом, чем боксом, и с удовольствием смотрит матчи Лиги чемпионов.

«Присутствуют ли в моей жизни футбол и борьба? Обязательно. У меня и друзья-футболисты, и друзья-борцы тоже есть. Люблю сам играть в футбол, борюсь не очень хорошо. Если выбирать между футболом и боксом по телевизору… Я бокс не смотрю, а Лигу чемпионов, футбол – с удовольствием. О футболе знаю даже больше, чем о боксе», — сказал Гассиев в видео на канале Сослана Дидарова на YouTube.

Мурат Гассиев сразится с французским атлетом и олимпийским чемпионом Тони Йока 11 июля в Москве на турнире IBA.PRO 19.