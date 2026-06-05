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Дана Уайт: если Перейра выиграет третий титул, он обойдёт Джона Джонса

Дана Уайт: если Перейра выиграет третий титул, он обойдёт Джона Джонса
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что в случае победы бывшего чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе Алекса Перейры над французом Сирилем Ганом в бою за временный титул бразилец обойдёт Джона Джонса и станет величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

«Если Перейра выиграет третий титул в тот вечер, он перепрыгнет через Джона Джонса и станет величайшим бойцом всех времён», — приводит слова Уайта Championship Rounds в социальной сети Х.

Алексу Перейре 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в 2015 году.
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