Белал Мухаммад назвал слабые стороны в стиле Иана Гарри

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад высказался о слабых сторонах в стиле Иана Гарри.

«Он создаёт впечатление, что бояться нечего, а потом такой: «О боже, уже три раунда прошло, а он столько раз ускользнул». Думаю, очевидно, его самое большое слабое место — это кардио, так что ему нужно исправить это, ведь за титул придётся драться пять раундов.

Нужно найти способ пройти дистанцию в пять раундов, особенно с твоим стилем, где ты не такой и сильный финишёр. Нужно уметь поддерживать тот же темп, ту же беготню на протяжении пяти раундов. Думаю, бойцы начинают видеть его слабые стороны. Но он вносит коррективы. Он тоже всегда пытается стать лучше, так что посмотрим, что он сделает», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.