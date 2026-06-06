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«Попал к Абдулманапу Нурмагомедову». Ислам Махачев рассказал, как стал заниматься ММА

«Попал к Абдулманапу Нурмагомедову». Ислам Махачев рассказал, как стал заниматься ММА
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34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев рассказал, как стал заниматься смешанными единоборствами.

«Я, честно сказать, не такой большой фанат ММА был, чтобы вот там смотреть бои. Кто-то рассказывал в интервью, что там диски у него были первых боёв UFC. У меня не было такого, честно. Просто вот как-то мне понравился этот вид спорта.

Я начал этим заниматься, попал, наверное, большую роль что сыграло, в хорошую команду, в нужное время. Тогда у меня было такое время, когда я менял разные виды спорта – от одного к другому. Переезд из Махачкалы в пригород. Такой период был, что не мог найти себя.

И вот попал в команду к нашему тренеру покойному Абдулманапу [Нурмагомедову]. И сразу вот общение в команде… Вы, наверное, до сих пор видите, как мы друг с другом общаемся, поддерживаем. И вот тогда я сразу почувствовал, что это моё, что мне комфортно находиться в этом зале, что мне приятно вообще проводить время с этими пацанами», — сказал Махачев на YouTube-канале Red Corner MMA.

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