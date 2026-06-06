Махачев назвал любимый бой в своей карьере

34-летний действующий обладатель титула UFC в весовой категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев признался, что его любимый бой в карьере — поединок с американцем Дастином Порье, который состоялся в июне 2024 года и завершился победой Махачева. По словам россиянина, тот бой напоминал уличную драку.

«Бой, который я продолжаю пересматривать, — это бой с Порье. Мы дрались, как на улице, и мне удалось его финишировать. Мне очень понравился этот бой», — приводит слова Махачева Red Corner MMA в социальной сети Х.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Поединок завершился победой Махачева единогласным решением судей.