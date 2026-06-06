Гассиев: реванш с Усиком не является моей мечтой, он уже старый

Регулярный чемпион WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев высказался о возможности реванша с украинцем Александром Усиком.

«Конечно, я бы хотел провести реванш, это хорошая возможность. Однако это не является моей целью или мечтой, потому что я знаю, что он уже старый, у него есть травмы и, возможно, проблемы со здоровьем», — приводит слова Гассиева издание talkSPORT.

Напомним, 11 июля в Москве Гассиев проведёт защиту регулярного титула WBA против француза Тони Йока.

Ранее Гассиев прокомментировал анонс боя за мировой титул с Тони Йока.

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