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Дерек Чисора оценил шансы Кабайела в бою с Усиком

Дерек Чисора оценил шансы Кабайела в бою с Усиком
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Бывший претендент на титулы чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора высказался о возможном чемпионском поединке между украинцем Александром Усиком и немцем Агитом Кабайелом.

Напомним, ранее Всемирный боксёрский совет (WBC) постановил, что Усик обязан провести поединок с Кабайелом.

«Усику стоит согласиться на бой с Кабайелом, потому что это лёгкий бой. Кабайел не настолько выносливый, как считает. Думаю, Усик выиграет бой в пределах 8-10 раундов», — сказал Чисора в интервью Daily Mail.

Ранее Мурат Гассиев высказался о своём отношении к возможному реваншу с Усиком.

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