Тренер Бенавидеса: скажите менеджеру Бетербиева связаться, устроим бой за пять минут

Хосе Бенавидес, отец и тренер непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях Дэвида Бенавидеса, заявил о готовности американца к поединку с россиянином Артуром Бетербиевым.

«Мы хотим с ним подраться. Давайте устроим бой. Скажите менеджеру [Бетербиева] связаться со мной, и мы устроим этот бой за пять минут», — приводит слова Бенавидеса издание BoxingScene.

Дэвиду Бенавидесу 29 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В 2017-м стал чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), в 2019-м – двукратным чемпионом во втором среднем весе, в 2025-м – чемпионом в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), в 2026-м – объединённым чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг).