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Василий Ломаченко выбрал соперника для возвращения — BoxingScene

Василий Ломаченко выбрал соперника для возвращения — BoxingScene
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко выбрал соперника для следующего боя, сообщает издание BoxingScene.

По информации ресурса, им должен стать претендент во втором полулёгком весе (до 59 кг) филиппинец Чарли Суарес (18-0, 10 KO). Отмечается, что у Суареса уже назначен бой и его кандидатура будет рассматриваться, если он победит.

Василию Ломаченко 38 лет. Украинец, двукратный олимпийский чемпион, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В 2014 году стал чемпионом мира в полулёгком весе (до 57,2 кг), в 2016-м – чемпионом во втором полулёгком весе, в 2018-м – объединённым чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), в 2024-м – двукратным чемпионом в лёгком весе.

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