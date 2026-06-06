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Махачев: мне нравится быть в статусе чемпиона, тренироваться и драться

Махачев: мне нравится быть в статусе чемпиона, тренироваться и драться
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Чемпион UFC в двух весовых категориях россиянин Ислам Махачев высказался о своём отношении к MMA на данном этапе карьеры.

«Мне вот на данный момент важно, чтобы я ушёл непобеждённым. Не проиграть пояс и уйти в статусе чемпиона. Не знаю, когда это случится, потому что нравится быть в статусе чемпиона, нравится, как я уже говорил, быть в форме, тренироваться, драться, с ребятами выезжать… Пока это мне приносит удовольствие», — сказал Махачев в интервью Red Corner MMA.

Ранее Махачев назвал любимый поединок в своей карьере в UFC.

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