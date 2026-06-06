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Чендлер: если кто-то и способен нокаутировать Топурию, то это Гэтжи

Чендлер: если кто-то и способен нокаутировать Топурию, то это Гэтжи
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался о предстоящем чемпионском поединке между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Если кто-то и способен нокаутировать Илию Топурию, забрать его нолик, его непобеждённый рекорд, его пояс, то это Джастин Гэтжи. Особенно учитывая, как много стоит на конку – день рождения Америки, 250-й юбилей нашей великой нации. Я склоняюсь к победе Гэтжи. Я считаю, что он сделает работу», — приводит слова Чендлера издание MMAJunkie.

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Видео: яркие победы Илии Топурии.

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