Чендлер: если кто-то и способен нокаутировать Топурию, то это Гэтжи

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался о предстоящем чемпионском поединке между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи, который состоится 15 июня на турнире в Белом доме.
«Если кто-то и способен нокаутировать Илию Топурию, забрать его нолик, его непобеждённый рекорд, его пояс, то это Джастин Гэтжи. Особенно учитывая, как много стоит на конку – день рождения Америки, 250-й юбилей нашей великой нации. Я склоняюсь к победе Гэтжи. Я считаю, что он сделает работу», — приводит слова Чендлера издание MMAJunkie.
Видео: яркие победы Илии Топурии.