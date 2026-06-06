Макс Холлоуэй объяснил, почему не будет пересматривать бой с Макгрегором перед реваншем

Бывший чемпион UFC американец Макс Холлоуэй объяснил, почему не собирается пересматривать свой поединок с ирландцем Конором Макгрегором перед реваншем, который состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Конечно, многие спрашивают: «Ты смотрел первый бой? Ты вынес что-то из него?» Нет. Это было 13 лет назад, мы были молодыми, тощими парнями, пытающимися сделать себе имя. И теперь мы здесь. Он сделал то, что сделал – кардинально изменил спорт. Рад его возвращению, но, к сожалению, ему придётся встретиться со мной», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.

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