Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
OKTAGON 89. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макс Холлоуэй объяснил, почему не будет пересматривать бой с Макгрегором перед реваншем

Макс Холлоуэй объяснил, почему не будет пересматривать бой с Макгрегором перед реваншем
Комментарии

Бывший чемпион UFC американец Макс Холлоуэй объяснил, почему не собирается пересматривать свой поединок с ирландцем Конором Макгрегором перед реваншем, который состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Конечно, многие спрашивают: «Ты смотрел первый бой? Ты вынес что-то из него?» Нет. Это было 13 лет назад, мы были молодыми, тощими парнями, пытающимися сделать себе имя. И теперь мы здесь. Он сделал то, что сделал – кардинально изменил спорт. Рад его возвращению, но, к сожалению, ему придётся встретиться со мной», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Арман Царукян дал прогноз на реванш Макгрегор — Холлоуэй

Видео: двойные чемпионы UFC.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android